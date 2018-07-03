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В мире

Киев увидел опасность в почетных наименованиях российских войсковых частей

(обновлено: 12:43 03.07.2018)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Указы президента России Путина о присвоении почетных наименований военным частям российской армии вызвали растерянность у украинских военных и политиков. Глава Генштаба увидел в них "претензии на земли других народов", а в Минобороны не знают, считать ли это поводом для переговоров или троллингом.

Парадный расчет с копией Знамени Победы и государственным флагом РФ на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ. 9 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Фирменный знак Киева". Политолог о реакции Украины на названия полков в РФ
Накануне Владимир Путин распорядился присвоить нескольким подразделениям российской армии почетные звания. Части получили названия в честь тех мест, где их предшественники отличились во время Великой Отечественной войны, в том числе — украинских, белорусских и польских городов. 

Так, в соответствии с указами, которые опубликованы на официальном сайте правовой информации, 150-я мотострелковая дивизия получила почетное наименование "Идрицко-Берлинская". Теперь ее полное наименование: 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия.

Входящий в 150-ю дивизию 381-й артиллерийский полк, сформированный 1 декабря 2017 года, теперь называется 381-м гвардейским артиллерийским Варшавским Краснознаменным орденов Суворова и Кутузова полком.

Как сообщили в Минобороны, он стал преемником 381-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка.

Еще одна часть 150-й дивизии — 933-й зенитный ракетный полк — стала теперь 933-м зенитным ракетным Верхнеднепровским Краснознаменным ордена Александра Невского полком; 102-й мотострелковый полк назвали 102-м мотострелковым Слонимско-Померанским Краснознаменным орденов Суворова и Кутузова полком, а 68-й танковый полк — гвардейским Житомирско-Берлинским.

Трофейная карта План Барбаросса. 22 июня 1941
© Минобороны
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Сто сорок второй мотострелковой дивизии присвоили почетное наименование "гвардейская Ельнинская", а входящему в ее состав 856-му самоходному артиллерийскому полку, воссозданному в 2016-м, присвоили наименование "гвардейский Кобринский".

Девяностая танковая дивизия теперь называется "90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия". Она наследница существовавшей с 1941 по 1997 год 90-й гвардейской стрелковой дивизии.

Входящие в ее состав шестой танковый полк и 400-й самоходный артиллерийский полк также получили почетные наименования. Теперь они называются "Шестой гвардейский танковый Львовский ордена Ленина" и "400-й самоходный артиллерийский Трансильванский" полки.

Новое название 163-го танкового полка теперь звучит так: "163-й гвардейский танковый Нежинский ордена Красной звезды полк".

В указах отмечается, что почетные наименования присвоены "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

Киев в тупике

Присвоение российским воинским частям почетных наименований вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Некоторые украинские политики считают, что такие действия говорят "о планах по захвату страны".

Украинское Минобороны призналось, что оказалось в замешательстве.

Президент Украины Петр Порошенко в Николаевской области. 23 мая 2018
© Фото : администрация президента Украины
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"Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. <…> Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи", — подчеркнули военные.

А представитель Радикальной партии заявил, что его пугает решение российского президента. Он предложил вызвать в Раду силовиков для отчета о возможных действиях в случае, "если начнется полномасштабное вторжение".

Начальник Генштаба Виктора Муженко утверждает, что это "четкий сигнал Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме". Об этом он написал в Facebook

Заодно он обвинил Россию в том, что она следует давней традиции "воровать чужую историю и славу". Кроме того, считает Муженко, решения Путина — это "маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения".

Декоммунизация украинской армии

Кроме того, Муженко заявил, что подписал приказ о декоммунизации в армии. Приказом утверждена инструкция, которая должна быть доведена до каждой воинской части.

Украинские десантники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мнение: декоммунизация на Украине носит откровенно шизофренический характер
Так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. В соответствии с ним уже переименованы множество городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. 

Украинские власти уже ввели ряд новшеств в армии, направленных на то, чтобы исключить всякую связь с советской историей и соответственно — с Россией.

Как заявлял президент Петр Порошенко, у Украины и России не должно быть общих военных праздников. Так, он уже перенес День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября, День пограничника — с 28 мая на 30 апреля, а День морской пехоты — с 27 ноября на 23 мая. Кроме того, он переименовал воздушно-десантные войска в десантно-штурмовые и изменил цвет беретов — вместо голубых десантники получили бордовые, в соответствии со стандартами НАТО. Поменялся цвет беретов и у морских пехотинцев — вместо черных они стали цвета морской волны.

Эти нововведения военные встречают неохотно и часто критикуют. Например, бойцы первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты отказались менять береты и вышли на парад в привычных черных. Сообщалось, что на следующий день их уволили в запас.

"Киевская паранойя"

Реакцию Киева на присовоение почетных наименований российским военным частям прокомментировал кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при президенте России Сергей Козлов.

Украинский морской пехотинец во время учений
© Flickr / U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk
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По его мнению, украинские политики и военные оказались в растерянности.

"Речь идет о том, что Киев должен каким-то образом реагировать на присвоение подобных названий, но интерпретаций, кроме как очередных отсылок к "российской агрессии" и якобы намерению России вторгнуться на Украину, у них нет. Собственно говоря, эта своеобразная паранойя украинских властей, которые в любых действиях российского руководства видят проявление агрессии, – это фирменный знак официального Киева", – сказал он в эфире радио Sputnik.

Традиция давать почетные наименования воинским частям по местам боевой славы существует в России с начала XVIII века. Подобный обычай есть и в других странах, в том числе европейских.  

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Igor
Кооперативную контору можно и в царство божие переименовать, но воровским он быть не перестанет.
12:44
03.07.2018
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