"Фирменный знак Киева". Политолог о реакции Украины на названия полков в РФ

Парадный расчет с копией Знамени Победы и государственным флагом РФ на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ. 9 мая 2018

Парадный расчет с копией Знамени Победы и государственным флагом РФ на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ. 9 мая 2018

Указ президента России об "украинских" наименованиях полков вызвал неоднозначную реакцию в Киеве. Реакцию властей Украины в эфире радио Sputnik объяснил политолог Сергей Козлов.

Указ президента России Владимира Путина о присвоении ряду российских воинских частей почетных наименований в честь городов Украины, Белоруссии и Польши вызвал неоднозначную реакцию в Киеве. Некоторые украинские политики и военные считают, что такие действия якобы "свидетельствуют о планах по захвату страны".

Владимир Путин подписал серию указов о присвоении почетных наименований 11 частям российской армии. Три танковых полка получили названия, связанные с украинскими городами. Шестой танковый полк стал гвардейским Львовским, 68-й – гвардейским Житомирско-Берлинским, 163-й – гвардейским Нежинским. Ряд частей получили наименования в честь польских и белорусских городов.

Начальник Генштаба Виктор Муженко на своей странице в Facebook заявил, что такие действия Владимира Путина являются четким сигналом Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме.

Решения Владимира Путина он назвал "маркировкой территории и озвучиванием претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения".

"Меня решение Владимира Путина пугает, поскольку может свидетельствовать о реальных планах по захвату Украины", – цитирует RT представителя Радикальной партии Украины.

В Минобороны Украины пока не понимают, как реагировать на такие действия.

"Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции", – рассказали в военном ведомстве, добавив, что непонятно, как воспринимать нынешний жест Путина. "Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи", – отметили украинские военные.

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов выразил свое мнение о происходящем.

"Реакция официального Киева на указ Владимира Путина о присвоении ряду российских воинских частей почетных наименований по городам, где они проявили мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, можно охарактеризовать как растерянность. Речь идет о том, что Киев должен каким-то образом реагировать на присвоение подобных названий, но интерпретаций, кроме как очередных отсылок к "российской агрессии" и якобы намерению России вторгнуться на Украину, у них нет. Собственно говоря, эта своеобразная паранойя украинских властей, которые в любых действиях российского руководства видят проявление агрессии, – это фирменный знак официального Киева", – сказал Сергей Козлов в эфире радио Sputnik.

Традиция давать почетные наименования воинским частям по местам боевой славы существует в России с начала XVIII века. Подобный обычай есть и в других странах, в том числе европейских.

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