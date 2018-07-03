Накрыло волной насилия: как в Мексике к власти пришел левый популист

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Татьяна Меликян, Владимир Ардаев. Кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор с третьей попытки выиграл президентские выборы. Он обещает одолеть мафию и задушить коррупцию. При этом в период избирательной кампании в стране были убиты 120 политиков. Противники победителя сравнивают его с Уго Чавесом, сторонники — ждут схватки с Дональдом Трампом. РИА Новости рассказывает, как в Мексике к власти пришел харизматичный популист.

Мечта о царстве справедливости

"Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем" — будь Лопес Обрадор точнее, он бы написал на своем шутливом рекламном щите "русские с Андреем Мануэловичем". Так кандидат в президенты Мексики отреагировал на подозрения в связях с Москвой. Если эти связи есть, продолжал он шутить, то пора бы вынырнуть подводной лодке с грузом золота для избирательной кампании. Версия о российском следе в мексиканских выборах вспыхнула и тут же угасла — эта латиноамериканская страна и так богата на яркие события.

Президент Мексики избирается простым большинством голосов на шесть лет без права снова занять этот пост. Важное требование: не только он, но и его родители должны быть мексиканцами. Лопес Обрадор идеально этому соответствует: он родился в штате Табаско и на протяжении пяти лет возглавлял Институт коренных народов Табаско. На родине его называют аббревиатурой — АМЛО. Это уже третья президентская кампания, в которой он участвует. Две предыдущих проиграл (2006 и 2012 годы) и обещал, что эта попытка станет последней. В должность АМЛО вступит 1 декабря.

Седовласый политик с мягкой улыбкой за словом в карман не полезет. Если его критикуют в прессе, значит, журналисты "продались мафии" или стали "инструментом олигархии". Если президент США грозит торговой войной, то Лопес Обрадор "приведет его в чувства". Еще немного, и мексиканцы проснутся в новой стране: свободной, безопасной, где уважают религию и традиции, где терпимы к инакомыслию, где нет места диктатуре, — словом, в "царстве справедливости". Выступая перед избирателями, Лопес Обрадор не скупился на обещания: воровство искореним, пенсии повысим вдвое, все продукты будем производить сами. "Зачем нам обувь и шапки из Азии?" — разводит руками он под аплодисменты толпы.

© REUTERS / Carlos Jasso Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время предвыборной кампании © REUTERS / Carlos Jasso Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время предвыборной кампании

К выборам Мексика подошла в не самом лучшем экономическом состоянии. Здесь есть свой десяток миллиардеров, но тем очевиднее разрыв между очень бедными и очень богатыми. Одну из причин бедности Лопес Обрадор видит в том, что Мексика подписала соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами (NAFTA) и поставила своего производителя в невыгодное положение. В итоге сельское хозяйство оказалось на грани банкротства.

Он приводил простые и доходчивые примеры: четверть века назад минимальной заработной платы было достаточно, чтобы купить 55 килограммов тортильи (лепешки из кукурузной муки), а сейчас — лишь шесть килограммов. Но все будет по-другому: новое правительство поддержит финансовую и налоговую дисциплину и отменит "гасолинасо" — периодические повышения цены бензина. И люди ему поверили.

"В Мексике кризис сельскохозяйственного и животноводческого производства. В безумной гонке за импортом мы должны искать наиболее динамичные сектора, которые генерируют больше рабочих мест. Сегодня денежные переводы в страну от мексиканских гастарбайтеров выше, чем доходы от нефти и туризма", — рассказал агентству Sputnik директор Центра информации и коммуникации государственного университета Фернандо Буэн Абад.

Но помимо реформ в экономике и повышения зарплат простые люди ждут, что новый президент положит конец кровопролитию.

Опасно выходить на улицу

За несколько дней до выборов в штате Оахака обстреляли претендующего на пост главы города Сан-Педро-Почутла Раймундо Кармону. За сутки до этого в этом же штате был убит кандидат в депутаты от партии "Морена" Эмигдио Лопес Авенданьо. Вместе с ним погибли четверо его однопартийцев.

Еще ранее застрелили кандидата от Партии демократической революции в главы муниципалитета Окампо Фернандо Анхелеса Хуареса. По подозрению в причастности к убийству задержаны порядка 30 сотрудников полиции. Причем директора полиции арестовали со второй попытки — он не желал сдаваться и отстреливался.

В середине июня в штате Мичоакан убили Алехандро Чавеса — главу муниципалитета Тарепан, выдвинувшего себя на переизбрание. Нападения и убийства продолжались, несмотря на обещания министра внутренних дел Альфонсо Наваррете обеспечить охрану всем кандидатам, "даже если они не просили об этом".

Нынешняя кампания в Мексике стала самой кровавой за последние 20 лет. По данным мексиканской аналитической фирмы Etellekt ("Этеллект"), подготовившей доклад о политическом насилии в республике, убиты 120 кандидатов. В предыдущую кампанию было всего девять жертв. Наибольшие потери у оппозиции — 80 погибших представляли организации, конкурирующие с правящей Институционно-революционной партией.

Ситуация с безопасностью в Мексике плачевная: на власть претендуют наркокартели. И они открыто вмешиваются в выборы. Значит, пора менять стратегию борьбы с преступностью, говорит Лопес Обрадор. Он пообещал каждый день в шесть утра встречаться с членами Кабинета безопасности.

Размах насилия в стране небывалый, подтверждает в разговоре с РИА Новости профессор Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по Мексике Виктор Хейфиц. "Это, увы, давняя плохая традиция мексиканской политики. Кандидату предлагают (прежде всего наркокартели): plata o plomo, "деньги или свинец". То есть или ты работаешь на нас, и мы тебе за это платим, или ты на нас не работаешь, но тогда жди пули. Это касается очень многих партий, особенно в регионах".

По словам Хейфица, политическими мотивами насилие в стране не ограничивается. "В Мехико просто опасно выходить на улицу, любой карманник ходит с ножом, а то и с пистолетом. А уж наркокартели — это серьезная головная боль", — говорит он.

В этой ситуации Лопес Обрадор ищет новые пути. Он, например, посулил амнистию, чем вызвал шквал критики. Многие в Мексике считают, что договариваться с бандитами нельзя. Но Лопес Обрадор уверен: амнистия — это не прощение, не безнаказанность, это попытка реинтегрировать преступников в мирную жизнь.

Нашла коса на камень

Новому президенту Мексики придется решать не только внутренние проблемы. Критически важно Соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами, которое сейчас приостановлено. Если Дональд Трамп решит выйти из него окончательно, у Мексики возникнут серьезные экономические трудности, хотя ни один из кандидатов об этом не говорит, указывает аналитик Национального автономного университета Мексики Дамас Моралес. Это нежелательный вариант, поскольку негативно скажется на инвестициях, создании рабочих мест, вызовет девальвацию, инфляцию.

Президент США поздравил Лопеса Обрадора с избранием одним из первых. "Я с нетерпением жду начала совместной работы. Предстоит сделать многое для пользы как США, так и Мексики!" — написал он в твиттере. Именно перед ним новому мексиканскому лидеру предстоит отстаивать национальные интересы. Его предшественнику это не удавалось.

В конце января 2017 года президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил встречу с Трампом, на которой планировалось обсудить финансирование строительства стены между странами. В итоге Трамп предложил установить 20-процентные пошлины на весь импорт из Мексики, что перекрыло бы расходы на возведение стены. Сейчас США вводят пошлины на сталь в размере 25 процентов и алюминий — десять процентов. Это коснется и мексиканского сырья. Мехико грозится ответить "равнозначными мерами".

Лопес Обрадор слывет достаточно жестким политиком, и он не пойдет на невыгодные для Мексики сделки. "Трамп, конечно, непростой переговорщик, но и Лопес Обрадор не подарок, и он крепкий орешек. Во всяком случае, силовое давление Трампа не сработает абсолютно точно", — заключает Хейфиц.