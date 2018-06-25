В Мексике задержали полицейских по подозрению в участии в громком убийстве

МЕХИКО, 25 июн – РИА Новости. Порядка 30 служащих полиции муниципалитета Окампо в Мексике были задержаны утром в воскресенье по подозрению в возможных связях с преступным миром и причастности к убийству кандидата в местные градоначальники, сообщает портал Universal.

Кандидат от Партии демократической революции в главы муниципалитета Окампо Фернандо Анхелес Хуарес был застрелен в четверг. Вооруженные бандиты подъехали рано утром к его дому и расстреляли кандидата.

Среди задержанных – директор муниципальной полиции, который накануне при попытке доставить его на допрос применил огнестрельное оружие. Задержания проведены сотрудниками министерства общественной безопасности штата Мичоакан, подозреваемые были доставлены в город Морелия для дальнейших разбирательств.

По данным аналитической компании Etellekt, по состоянию на 9 июня в ходе предвыборной кампании в Мексике были убиты 112 политиков. Из них 28 готовились стать кандидатами на выборные должности, еще 14 уже были зарегистрированы.

На фоне этой волны насилия власти Мексики объявили о выделении обязательной охраны кандидатам всех уровней на предстоящих 1 июля всеобщих выборах.