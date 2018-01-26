Кандидат в президенты Мексики вновь пошутил на тему "российской поддержки"

МЕХИКО, 26 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в четверг вновь вернулся в шутливой форме к теме якобы имеющейся у него "российской поддержки".

Во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас Лопес Обрадор показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".

Лопес Обрадор намерен пойти на выборы от партии "Морена". Ранее он сам назвал себя Мануэловичем, переиначив на русский лад свое второе имя на волне слухов о якобы имеющейся российской помощи. На прошлой неделе Лопес Обрадор, считающийся одним из основных претендентов на пост президента на выборах в 2018 году, в шутливой форме заявил, что ждет прибытия российского золота на подводной лодке. Он записал это видео в порту Веракрус на набережной.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики, которые назначены на 1 июля 2018 года. Национальный лидер правящей Институционно-революционной партии (ИРП) Мексики Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Лопеса Обрадора.

В случае окончательной регистрации Лопеса Обрадора на выборах президента Мексики это будет уже третья попытка политика левой ориентации встать во главе страны. В 2012 году Лопес Обрадор не признал победу Энрике Пеньи Ньето на выборах президента и обвинял его в покупке как минимум 5 миллионов голосов избирателей перед выборами. По их итогам Лопес Обрадор занял второе место после Пеньи Ньето, как и в 2006 году, когда он проиграл несколько десятых процента кандидату от Партии национального действия (ПНД) Фелипе Кальдерону.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.