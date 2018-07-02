Российские пранкеры разыграли главу СБУ от имени Бабченко

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что разыграли главу СБУ Василия Грицака, представившись российским журналистом Аркадием Бабченко.
"В итоге они меня сейчас окружили. Я просто первое, что я сказал, я сказал, что это была просто российская провокация", — утверждает пранкер на аудиозаписи.
"То есть наши ребята видели это?" — спросил, в свою очередь, "руководитель СБУ".
"Но их тоже немножко так зацепили, они <…> пытались применить там оружие, но вот разбежались", — сообщил "Бабченко".
Он дал "Грицаку" точный адрес инцидента, на что, предположительно, глава ведомства пообещал направить на место "нашу дежурную службу".
"Спокойно, я сейчас помогу, чем смогу, <…> ребята подъедут к вам", — пообещал Грицак.
Инсценировка убийства Бабченко
На следующий день СБУ опровергла эти сведения. Ее руководитель Василий Грицак заявил, что слухи об убийстве распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали.
Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".