Пранкер Вован рассказал подробности звонка главе СБУ от имени Бабченко

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пранкер Владимир Кузнецов, известный под прозвищем "Вован", рассказал RT подробности розыгрыша главы СБУ Василия Грицака, которому позвонили от имени журналиста Аркадия Бабченко.

Идея позвонить Грицаку созрела "на почве футбола", когда после матча между Россией и Испанией многие украинцы стали писать о том, что матчи куплены, отметил Кузнецов.

"Решили устроить ту же самую провокацию, которую он устроил всему миру. Он всех разводит своими фейками о том, что Бабченко убит, а мы решили в ответ развести Грицака, чтобы неповадно было", — завил он.

Пранкеры от имени Бабченко сообщили о нападении на журналиста в центре Киева. Грицак, по словам Кузнецова, запаниковал, поверил сразу и пообещал прислать спецназ.

Кузнецов также обратил внимание на то, что Грицак почему-то обращался к Аркадию Бабченко по имени "Константин".

В конце мая СБУ устроило инсценировку убийства Аркадия Бабченко. По словам Грицака, слухи об убийстве журналиста распространяли в рамках "спецоперации", к которой готовились два месяца.