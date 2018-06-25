В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады об "обнищании" Украины

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что украинские власти "довели страну до обнищания", совершенно правдивы, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT.

"Нынешняя власть привела Украину к катастрофическому состоянию. Внутри Украины — плохо скрываемый конфликт", — отметил он.

Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что об обнищании страны говорит тот факт, что впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск, добавил он.

"Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска", — сказал политик.

Также он уличил власти Украины во лжи. По словам Рабиновича, в стране резко выросли цены, о чем свидетельствует Государственная служба статистики, но в Киеве говорят об обратном.

"Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо", — посетовал депутат.

Программа МВФ

Ранее депутат рассказал, что на Украине назревает катастрофа из-за внешнего долга страны и того, как он выплачивается.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года перечислили первый транш в пять миллиардов, в августе того же года — второй, в 1,7 миллиарда.

В 2016-2017 годах Украина получила по траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить еще один транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.

Одним из условий предоставления кредита называлось создание антикоррупционного суда. Соответствующий законопроект после ряда скандалов президент Украины Петр Порошенко подписал 11 июня.

Меняющаяся риторика украинцев

Политолог Александр Асафов отметил, что риторика представителей украинского политического поля стремительно меняется.

"Если недавно все эти граждане были записными патриотами и одобряли практически все действия власти, то сейчас многие из них стали ярыми критиками, как будто к ним вернулось зрение после нескольких лет слепоты", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его словам, с такими заявлениями выступают и Рабинович, это и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук из-за начавшейся предвыборной кампании.

"И Рабинович, и Вакарчук стараются поучаствовать в этом мероприятии, поднять свою популярность и обозначить свою платформу на противостояние существующей власти", — подчеркнул Асафов.

Он отметил, что не обойдется и без обвинений в адрес России.

"Конечно, у них нет никаких сценариев позитивного характера. Они, как и существующая власть, отделываются какими-то романтическими предположениями, обещаниями, мол, если они придут к власти, так уж точно все будет хорошо", — заключил политолог.

Выборы приближаются

В свою очередь, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что такие заявления связаны с приближением выборов.

"С другой стороны, Украина сегодня по всем статистическим показателям (не только по украинским, но и по европейским, мировым) является наибеднейшей страной с самым низким уровнем доходов в Европе. В значительной мере Рабинович экзальтирует, но описывает ту ситуацию, в которой живут большинство украинцев", — пояснил RT Бортник.

По словам эксперта, критика власти также поможет Рабиновичу повысить свой политический рейтинг.

"Мы увидим зарегистрированных кандидатов в президенты только зимой 2019 года, но Рабинович один их тех людей, которые уже изъявили желание баллотироваться. Он ориентируется на народный электорат, и, безусловно, такая риторика созвучна тому, что думают люди", — подчеркнул Бортник и добавил, что критику действующей власти приносит электоральные бонусы.