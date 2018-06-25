РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Совфеде прокомментировали слова депутата Рады об "обнищании" Украины

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июнь 2018 (74)
10:3525.06.2018
(обновлено: 11:30 25.06.2018)
01501
© AFP 2018 / Vasily MaximovВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фотоВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Vasily Maximov

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что украинские власти "довели страну до обнищания", совершенно правдивы, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT.

Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
На Украине оценили способность страны платить по долгам
"Нынешняя власть привела Украину к катастрофическому состоянию. Внутри Украины — плохо скрываемый конфликт", — отметил он.

Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что об обнищании страны говорит тот факт, что впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск, добавил он.

"Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска", — сказал политик.

Также он уличил власти Украины во лжи. По словам Рабиновича, в стране резко выросли цены, о чем свидетельствует Государственная служба статистики, но в Киеве говорят об обратном.

"Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо", — посетовал депутат.

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
На крючке: как огромный долг и МВФ толкают Украину к дефолту
Ранее депутат рассказал, что на Украине назревает катастрофа из-за внешнего долга страны и того, как он выплачивается.

Программа МВФ

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года перечислили первый транш в пять миллиардов, в августе того же года — второй, в 1,7 миллиарда.

В 2016-2017 годах Украина получила по траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить еще один транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.

Одним из условий предоставления кредита называлось создание антикоррупционного суда. Соответствующий законопроект после ряда скандалов президент Украины Петр Порошенко подписал 11 июня.

Меняющаяся риторика украинцев

Горящая газовая конфорка и денежные купюры Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Долги украинцев за коммунальные услуги достигли 1,5 миллиарда долларов
Политолог Александр Асафов отметил, что риторика представителей украинского политического поля стремительно меняется.

"Если недавно все эти граждане были записными патриотами и одобряли практически все действия власти, то сейчас многие из них стали ярыми критиками, как будто к ним вернулось зрение после нескольких лет слепоты", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его словам, с такими заявлениями выступают и Рабинович, это и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук из-за начавшейся предвыборной кампании.

"И Рабинович, и Вакарчук стараются поучаствовать в этом мероприятии, поднять свою популярность и обозначить свою платформу на противостояние существующей власти", — подчеркнул Асафов.

Он отметил, что не обойдется и без обвинений в адрес России.

"Конечно, у них нет никаких сценариев позитивного характера. Они, как и существующая власть, отделываются какими-то романтическими предположениями, обещаниями, мол, если они придут к власти, так уж точно все будет хорошо", — заключил политолог.

Выборы приближаются

В свою очередь, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что такие заявления связаны с приближением выборов.

"С другой стороны, Украина сегодня по всем статистическим показателям (не только по украинским, но и по европейским, мировым) является наибеднейшей страной с самым низким уровнем доходов в Европе. В значительной мере Рабинович экзальтирует, но описывает ту ситуацию, в которой живут большинство украинцев", — пояснил RT Бортник.

По словам эксперта, критика власти также поможет Рабиновичу повысить свой политический рейтинг.

"Мы увидим зарегистрированных кандидатов в президенты только зимой 2019 года, но Рабинович один их тех людей, которые уже изъявили желание баллотироваться. Он ориентируется на народный электорат, и, безусловно, такая риторика созвучна тому, что думают люди", — подчеркнул Бортник и добавил, что критику действующей власти приносит электоральные бонусы.

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
25 июня 17:00
-
Саудовская Аравия
-
Египет
25 июня 21:00
-
Иран
-
Португалия
25 июня 21:00
-
Испания
-
Марокко
Чемпионат мира по футболу 2018
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
25 июня 17:00
-
Саудовская Аравия
-
Египет
25 июня 21:00
-
Иран
-
Португалия
25 июня 21:00
-
Испания
-
Марокко
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена