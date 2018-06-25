Политолог: к депутатам Рады "вернулось зрение" после нескольких лет слепоты

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что власти Украины "довели страну до обнищания". В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал это заявление.

Украинские власти своими реформами довели страну до обнищания, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск. Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания", — сказал политик.

Также парламентарий уличил власти Украины во лжи. По словам Рабиновича, в стране происходит резкий рост цен, о чем свидетельствует Государственная служба статистики Украины, однако руководство страны заявляет об обратном.

"Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо", — посетовал депутат.

Кроме того, он усомнился в высказываниях министра социальной политики Украины, который ранее объяснил, почему уровень оплаты труда – самый низкий в Европе.

"По его мнению, украинцы имеют самую низкую зарплату в Европе только потому, что 40 процентов экономики у нас в тени, украинцы имеют дополнительные доходы. Мы с вами притворяемся. Поэтому на самом деле мы живем хорошо, а притворяемся, чтобы разжалобить это странное правительство", — сыронизировал Рабинович.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал заявления украинского депутата.

"Очень интересно наблюдать за представителями украинского политического поля в стремительно меняющейся риторике. Если недавно все эти граждане были записными патриотами и одобряли практически все действия власти, то сейчас многие из них стали ярыми критиками, как будто к ним вернулось зрение после нескольких лет слепоты. Это и Рабинович, это и американский студент (лидер группы "Океан Эльзы" Святослав) Вакарчук, который прямо призвал молодежь сносить эту власть. И, конечно, у этого, безусловно, есть основание – начавшаяся предвыборная кампания. И Рабинович, и Вакарчук стараются поучаствовать в этом мероприятии, поднять свою популярность и обозначить свою платформу на противостояние существующей власти. Конечно, не обойдется и без риторических обвинений в адрес России, но сейчас они сосредоточены на завоевании электората по самым проблемным направлениям, обвиняя в этом украинскую власть. Конечно, у них нет никаких сценариев позитивного характера. Они, как и существующая власть, отделываются какими-то романтическими предположениями, обещаниями, мол, если они придут к власти, так уж точно все будет хорошо", — сказал Александр Асафов.

Ранее украинский рок-музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" и экс-депутат Верховной рады Святослав Вакарчук выступил против действующей власти на Украине. Подобное заявление он озвучил перед выпускниками Украинской академии лидерства.

Вакарчук призвал молодежь стать охотниками за нечестностью и коррупцией, которые, по его словам, присущи украинской власти, а саму политическую систему назвал раковой опухолью, которая разъедает страну.

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