МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинская детская писательница Лариса Ницой призвала называть Россию "Московией", сообщает "Обозреватель".

Свое предложение она мотивировала тем, что название "Русь" было якобы "украдено" у украинцев.

"Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия", — заявила писательница.

По ее утверждению, императрица Екатерина Вторая издала указ, согласно которому всех, кто называл себя московитами, "били палками беспощадно".

"Это исторический факт, это лежит в музеях", — заявила Ницой, не уточнив, из какого источника она почерпнула эту информацию.

Лариса Ницой известна своими провокационными высказываниями о русском и украинском языках. Так, в феврале ее возмущение вызвали говорящие по-русски киевляне, а в июне она устроила скандал, услышав русскую речь в здании СБУ.

На Украине нередко звучат заявления о якобы "украденной истории" Руси. Так, в прошлом году Петр Порошенко обвинил Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" Анну Ярославну, дочь князя Ярослава Мудрого и жену французского короля Генриха I.