Украинскую писательницу возмутило количество русскоговорящих в Киеве

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинскую писательницу Ларису Ницой возмутило количество русскоговорящих киевлян. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Пошла в Lavina (Торговый центр в Киеве. — Прим. ред.). Сын позвал в кино. Побежал за попкорном. Стою. Одна. Посреди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов", — написала Ницой. Больше всего писательницу удивило то, что на русском языке продолжает говорить молодежь.

"Куда делась вся моя (и тысяч таких, как я) работа, которой я занималась десятки лет? <…> Все в песок. Все вокруг иностранцы. И в самолете, и в подземке", — пожаловалась женщина.

Ранее сообщалось, что на Украине отменили внешнее независимое тестирование по русскому языку для школьников. По словам директора Центра оценивания качества образования Вадима Карандия, на Украине русский язык стоит "в одном ряду" с польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым централизованный экзамен не проводится.