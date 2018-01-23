На Украине для выпускников отменили экзамен по русскому языку

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Внешнее независимое оценивание по русскому языку для школьников отменили на Украине в связи с небольшим спросом на него, заявил директор украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.
Ранее министерство образования Украины исключило русский язык из перечня учебных дисциплин, по которым выпускники украинских школ в 2018 году смогут сдать внешнее независимое оценивание, по результатам которого абитуриенты зачисляются на учебу в вузы.
"Объем заказов на данный тест был невысокий. Русский язык стоит наряду с другими языками, которые есть на Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит. Просто приведено в соответствие с другими языками", — цитирует Карандия агентство "Украинские новости".
Карандий также сообщил, что участники военной операции в Донбассе и люди, проживающие на неподконтрольной Киеву территории, которые не смогли зарегистрироваться с 6 февраля по 19 марта, смогут с 3 до 21 мая зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.