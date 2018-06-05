"Враги захватили": СБУ уличили в использовании русского языка

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что сотрудники СБУ говорят по-русски. Об этом она написала в Facebook.

Писательница рассказала, что по телефону в ведомстве с ней беседовали на украинском. Однако, зайдя непосредственно в одно из управлений СБУ, она обнаружила, что сотрудники говорят на государственном языке только с посетителями, а с коллегами общаются по-русски.

По словам Ницой, для нее это оказалось "шоком". Она отметила, что ранее считала ведомство дружественной структурой, которая заботится о безопасности страны, однако теперь резко поменяла мнение.

"Это выглядело как захват врагами нашей Службы безопасности", — рассказала Ницой.

Писательница поинтересовалась, почему в ведомстве звучит русский, на что один из сотрудников пояснил, что говорит на том языке, на котором ему удобнее.

"А что вы так реагируете? У нас полстраны разговаривает на русском!" — удивился его коллега.

Продолжая скандалить, Ницой выяснила, что один из сотрудников не знает украинского вовсе. После этого писательница крикнула на все здание: "Изучите язык — тогда и позовете!" — забрала паспорт и покинула управление, хлопнув дверью.

Ницой не в первый раз возмущается по поводу русского языка. Так, перед Новым годом она попросила девушку-кассира в магазине Watsons говорить с ней только по-украински, а не добившись своего, кинула в нее сдачу.