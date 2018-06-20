В Госдуме рассказали о последствиях выхода США из СПЧ ООН

МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Выход Вашингтона из СПЧ ООН может привести к трансформации организации, другие страны могут последовать примеру США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Своим выходом из СПЧ (ООН) США дают сигнал тем странам, которые практически автоматом идут в фарватере политики Вашингтона, о том, что роль ООНовских институтов в будущем однополярном мироустройстве должна качественно уменьшиться, и это сигнал другим странам, которые берут пример в международной повестке дня с США, также ослабить свое сотрудничество с одним из важнейших правочеловеческих институтов сегодня на планете", — сказал журналистам Слуцкий.
Он добавил, что подобные действия США означают и выход из институтов ООН других стран, которые "на автомате берут пример с США".