В Госдуме рассказали о последствиях выхода США из СПЧ ООН

МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Выход Вашингтона из СПЧ ООН может привести к трансформации организации, другие страны могут последовать примеру США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее во вторник госсекретарь США и постпред США при ООН объявили о выходе страны из СПЧ ООН.

"Своим выходом из СПЧ (ООН) США дают сигнал тем странам, которые практически автоматом идут в фарватере политики Вашингтона, о том, что роль ООНовских институтов в будущем однополярном мироустройстве должна качественно уменьшиться, и это сигнал другим странам, которые берут пример в международной повестке дня с США, также ослабить свое сотрудничество с одним из важнейших правочеловеческих институтов сегодня на планете", — сказал журналистам Слуцкий.

Он добавил, что подобные действия США означают и выход из институтов ООН других стран, которые "на автомате берут пример с США".