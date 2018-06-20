Косачев назвал выход США из СПЧ ООН проявлением слабости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что решение США выйти из Совета ООН по правам человека демонстрирует не силу страны, а ее слабость.

Ранее во вторник госсекретарь США и постпред США при ООН объявили о выходе страны из СПЧ ООН.

"Что бы ни стояло за этим решением, а риторика, как обычно, зашкаливает, оно демонстрирует не силу, а слабость Вашингтона. Сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать её правоту в любых условиях, даже в меньшинстве", — написал Косачев, отметив, что РФ всегда продолжает отстаивать свои позиции и в Совете Безопасности ООН, и в Комитете по правам человека, и в ПАСЕ.

Как добавил сенатор, риторика раздаётся при этом "из страны, власти которой в эти дни на глазах у изумлённого мира отбирают у вышвыриваемых из страны нелегальных иммигрантов из несовершеннолетних детей".

По его мнению, США вместо отстаивания своих позиций занимается созданием организаций, "которые вскакивают в аплодисментах при виде американского флага. "А если не получается — хлопанье дверью оказывается единственным выходом", — добавил Косачев. Он также обратил внимание на то, что похожая ситуация уже складывалась с ЮНЕСКО и Межпарламентским союзом.

"Эмоции понятны — США ведь, как известно, много платят в бюджет ООН, а голосования раз за разом оказываются не проамериканскими, а честными и объективными", — резюмирует сенатор.