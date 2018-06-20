Британия и Евросоюз сожалеют о решении США выйти из СПЧ ООН

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Великобритания и Европейский союз сожалеют о решении США выйти из Совета по правам человека ООН.
"Решение США выйти из СПЧ ООН очень печально… Британская поддержка СПЧ ООН остается непоколебимой. Эта организация является лучшим инструментом, которым располагает международное сообщество в борьбе с безнаказанностью в неидеальном мире", — говорится в заявлении главы британского МИД Бориса Джонсона.
"Сегодняшнее решение может подорвать роль США как чемпиона и сторонника демократии на мировой арене", — отмечается в заявлении представителя Европейского союза.
В ЕС также подчеркнули, что союз продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы, в том числе сотрудничая с США, когда это возможно.
Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Представители нынешней администрации США не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членом Совета является Венесуэла, Китай и Куба.