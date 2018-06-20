Британия и Евросоюз сожалеют о решении США выйти из СПЧ ООН

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Великобритания и Европейский союз сожалеют о решении США выйти из Совета по правам человека ООН.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли объявили о выходе страны из СПЧ ООН.

"Решение США выйти из СПЧ ООН очень печально… Британская поддержка СПЧ ООН остается непоколебимой. Эта организация является лучшим инструментом, которым располагает международное сообщество в борьбе с безнаказанностью в неидеальном мире", — говорится в заявлении главы британского МИД Бориса Джонсона.

"Сегодняшнее решение может подорвать роль США как чемпиона и сторонника демократии на мировой арене", — отмечается в заявлении представителя Европейского союза.

В ЕС также подчеркнули, что союз продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы, в том числе сотрудничая с США, когда это возможно.

Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Представители нынешней администрации США не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членом Совета является Венесуэла, Китай и Куба.