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В Россию "на разведку". Зачем американские сенаторы собираются в Москву

08:0020.06.2018
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© AFP 2018 / Brendan SmialowskiЗдание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В российскую столицу направляется группа сенаторов из США. Они хотят на месте понять, как можно улучшить отношения между двумя странами. Не исключено, что за этим последует встреча президентов — в середине июля в Европе. Американские дипломаты выражают осторожную надежду на восстановление контактов, прерванных с 2014 года.

"Увидеть и понять"

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство в США подтвердило визит американских сенаторов в Москву
Три сенатора от штатов, проголосовавших на президентских выборах за Дональда Трампа, — Ричард Шелби из Алабамы, Джон Нили Кеннеди из Луизианы и Джон Хувен из Северной Дакоты — пакуют чемоданы. Все трое, что называется, крепкие республиканцы, убежденные консерваторы, единомышленники действующего главы Белого дома. Политики, которых очень трудно заподозрить в особых симпатиях к России, собираются пересечь океан, чтобы в конце июня — начале июля посетить Москву.

Издание The Washintgton Post, первым сообщившее об этом визите, уточняет: в Госдепе пока отказываются обсуждать цели и детали поездки. В посольстве США в России, куда обратилось РИА Новости, предстоящее событие подтвердили и выразили надежду, что налаживание межпарламентского диалога "послужит развитию российско-американских связей, позитивно скажется на всем комплексе наших отношений".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол США в России Джон Хантсман

Инициатором, судя по сообщениям американских источников, выступил посол США Джон Хантсман — такой же, как и они, республиканец-консерватор, не раз критиковавший политику Кремля. Тем не менее он настойчиво добивается поездки сенаторов в Москву.

В декабре подобный визит сорвался. Тогда в Россию собирались сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо вместе с коллегой-демократом Джоан Шаин. Из-за своей откровенно антироссийской позиции Шаин попала в список нежелательных визитеров. Вариант визы "на взаимной основе", то есть в обмен на разрешение въезда в США кому-либо из россиян, попавших под санкции США, американская сторона отвергла. В результате Шаин визу не получила, Джонсон и Баррассо из солидарности тоже отказались от поездки.

Теперь, похоже, визит состоится. По словам источника из окружения Джона Хантсмана, посол неслучайно приглашает республиканцев-радикалов. Он хочет продемонстрировать, что даже самые непреклонные американские законодатели готовы к улучшению отношений и способны добиваться положительных результатов при наличии доброй воли с обеих сторон. Один из участников поездки, Джон Нили Кеннеди, сказал журналистам, что он намерен "попытаться выяснить, чем живет Россия, какова ее позиция и действительно ли все в этой стране думают так же, как высказываются официальные лица".

CC BY 2.0 / Treasurer Ron Henson / kennedy-1010Сенатор Джон Нили Кеннеди
CC BY 2.0 / Treasurer Ron Henson / kennedy-1010
Сенатор Джон Нили Кеннеди

Восстановить контакты

Смысл предстоящего визита не в каких-либо громких заявлениях или прорывных декларациях — их, скорее всего, не будет. И американские сенаторы, и российские, надо полагать, отделаются общими комментариями, выражающими официальные позиции. Но важен сам факт, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. Прежде Россия и США поддерживали широкий спектр контактов: и межпарламентских, и на уровне правительств, и в бизнесе, и в области обороны и безопасности — не говоря уже о переговорах на высшем уровне, в ходе которых удавалось заключить очень важные соглашения, в том числе касающиеся ограничений ядерных и обычных вооружений. Сегодня все это сведено на нет. Редкость даже встречи обычных экспертов.

"Если Россия и США не хотят окончательно разойтись по разным углам и потом неожиданно для себя оказаться в состоянии ядерной войны, любые контакты можно только приветствовать", — говорит Арбатов.

Той же точки зрения придерживается директор Института международных исследований МГИМО Александр Орлов. По его мнению, "контакты лучше, чем обмен уколами", которые в последнее время интенсивно наносили друг другу американские и российские политики. Любой диалог, даже с весьма проблемными собеседниками, полезен.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГосударственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве
Заседание Совета Федерации РФ. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Шаг к сближению". Политолог о возможной встрече сенаторов из России и США

"На мой взгляд, это попытка определенной части американского истеблишмента поискать какие-то пути налаживания отношений с Россией. Межпарламентские связи между СССР и Соединенными Штатами сохранялись даже во времена холодной войны, теперь они полностью заморожены, и восстановить их очень важно", — говорит ученый-международник.

В прошлом дипломат, он одобряет усилия американского посла Джона Хантсмана. Работа дипломата оценивается его реальным вкладом в развитие отношений между странами, и то упорство, с которым посол добивается возобновления контактов между сенаторами, не может не заслуживать уважения, считает Орлов.

"Реальную же надежду на новое потепление и новую разрядку может дать не этот визит, а саммит президентов, — подчеркивает Алексей Арбатов. — Особенно если он приведет к подписанию какого-то важного договора — например, об очередном этапе сокращения стратегических вооружений. Или о сохранении соглашения по ракетам средней дальности. Это действительно будет поводом открыть шампанское".

Встреча президентов Путина и Трампа, как предполагается, может состояться в одной из европейских стран в июле, после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля с участием главы Белого дома. Пока же речь идет просто о восстановлении тех контактов, которые раньше воспринимались как нечто совершенно естественное, а сегодня — как невероятно позитивное событие, полагает американист.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
klenot
Джон Нили Кеннеди, сказал журналистам, что он намерен "попытаться выяснить, чем живет Россия, какова ее позиция и действительно ли все в этой стране думают так же, как высказываются официальные лица".
- все ли в его собственной стране думают так же, как высказываются официальные лица, он уже выяснил?
08:22
20.06.2018
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