"Честь служить в России": послом США в Москве стал рок-музыкант и мормон

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Сенат США утвердил Джона Хантсмана на пост посла в Российской Федерации. Об этом сам он сообщил в Twitter. Новый посол сменит в Москве своего предшественника Джона Теффта, который накануне убыл из российской столицы в Вашингтон.

"Будет посещать приход как обыкновенный прихожанин"

"Для меня честь служить нашей великой стране в качестве посла США в России. С нетерпением жду, когда присоединюсь ", — написал Хантсман в Twitter.

Honored and humbled to serve our great country as U.S. Ambassador to Russia. Looking forward to joining America's Embassy team in Moscow. — Jon Huntsman (@JonHuntsman) 28 сентября 2017 г.

​Тут же, в Twitter, его поздравили губернатор Массачусетса, епископ мормонской церкви Митт Ромни и губернатор штата Юта Гэри Герберт. Хантсман — прихожанин и активный член церкви мормонов, а также бывший губернатор штата Юта.

Представительница мормонской церкви в Москве Елена Нечипорова заявила РИА Новости, что мормоны не ждут от Хантсмана каких-то новых преференций для себя, считая его назначение "чисто дипломатическим". "Прибыв в Москву, он, вероятно, будет посещать приход как обыкновенный прихожанин", — добавила она.

В Москве уже дали предварительное согласие (агреман) на работу дипломата, выразив надежду, что при новом после удастся "разобрать завалы" проблем, которые накопились в отношениях двух стран.

Извилистый путь наверх

Если Джон Хантсман вольется в команду Трампа, то он войдет в число ее молодого крыла — ему "всего" 57 лет. Внимание к нему в штате Юта не случайно — с 2005 по 2009 год он был губернатором этого штата, и местные жители, как пишут американские газеты, остались очень довольны им.

© AP Photo / Morry Gash Губернатор штата Юта Джон Хантсман принимает участие в мотоциклетном ралли в Стурджисе. 7 августа 2006 © AP Photo / Morry Gash Губернатор штата Юта Джон Хантсман принимает участие в мотоциклетном ралли в Стурджисе. 7 августа 2006

В 15 лет Хантсман бросил школу, чтобы выступать в составе рок-группы Wizard, где он играл на клавишных. К тому времени он успел заслужить звание Eagle Scout — самый высокий ранг у американских бойскаутов. Несколько лет спустя он точно так же оставил Университет штата Юта, чтобы уехать миссионером в Тайвань и таким образом продолжить дело своего пра-пра-прадеда Парли Пратта — апостола мормонской церкви в США во второй половине XIX века. Вернувшись в Америку, он поступил в Университет штата Пенсильвания, который благополучно окончил в 1987 году.

Карьера Джона Хантсмана включает работу в администрациях пяти президентов США. В 32 года он стал самым молодым американским послом за 100 лет, возглавив дипмиссию в Сингапуре. В 2004-м Хантсман выиграл губернаторские выборы в штате Юта, а четыре года спустя Барак Обама назначил его послом в Китае.

Президент США Барак Обама назначает губернатора штата Юта Джона Хантсмана послом США в Китае. 2009 год Президент США Барак Обама назначает губернатора штата Юта Джона Хантсмана послом США в Китае. 2009 год

На выборах 2012 года баллотировался в президенты США, но потерпел неудачу на праймериз Республиканской партии и призвал голосовать за Митта Ромни — своего дальнего родственника и также мормона, который в итоге проиграл выборы демократу Бараку Обаме. В 2016-м он сначала поддержал кандидатуру Дональда Трампа, но позже, после "сексистского" скандала, перешел в стан его критиков и призывал своих однопартийцев отдать голоса Майклу Пенсу.

Бизнес в России

По данным американских СМИ, компания Huntsman International LLC управляет шестью предприятиями в России, в числе которых завод по производству пигментов и полиуретанов. Основателем и председателем правления корпорации Huntsman, как сообщает ее сайт, является Джон Хантсман — старший (отец дипломата), а президентом — Питер Хантсман, его брат.

Сам Джон Хантсман — младший в списке руководителей корпорации не числится, хотя, как утверждают американские журналисты, он был связан с российским бизнесом своей семьи на начальном этапе ее деятельности.

© AFP 2017 / Don Emmert Джон Хантсман во время праймериз в Манчестере. 2012 год © AFP 2017 / Don Emmert Джон Хантсман во время праймериз в Манчестере. 2012 год

Химическая империя Джона Хантсмана — старшего была в числе первых американских компаний, которые пришли на российский рынок сразу после окончания холодной войны. Однако в середине 90-х, когда она ощутила на себе налоговый гнет, Хантсманы предпочли свернуть свою деятельность в России.

Тем не менее как минимум одно дочернее российское предприятие ЗАО "Хантсман-НМГ" успешно продолжает свою деятельность, производя и продавая на российском рынке полимерные композиции и материалы, которые используются в строительстве, обувной промышленности, пищевой индустрии, горнорудной и нефтегазовой отраслях, энергетике, транспорте, машиностроении и сельском хозяйстве.

© AFP 2017 / Stan Honda Джон Хантсман перед объявлением о начале его предвыборной кампании в США. 2011 год © AFP 2017 / Stan Honda Джон Хантсман перед объявлением о начале его предвыборной кампании в США. 2011 год

Впрочем, несмотря на семейный бизнес, в своих предвыборных речах в 2012 году Джон Хантсман выражал довольно скептическое отношение к России. Он критиковал заявленную Обамой политику "перезагрузки", считая, что в итоге Россия предстанет перед Америкой в образе "потемкинской деревни, где мы будем притворяться, что Кремль для нас больше партнер, чем на самом деле, что в России больше демократии, чем на самом деле, что там уважают права человека больше, чем на самом деле, и что эта страна меньше угрожает своим соседям, чем на самом деле".