"Газпром" отреагировал на сообщения о заморозке активов в Британии‍

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Арест активов "Газпрома" в Великобритании противоречит вердикту суда Швеции о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража, говорится в сообщении российской корпорации.

"Газпрому" известно, что украинская компания предпринимает действия в рамках вердикта от 28 февраля по транзиту голубого топлива. Холдинг сможет представить подробные комментарии после тщательного изучения документов.

Российская газовая компания пообещала защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Заморозка активов

Ранее "Нафтогаз Украины" заявил, что Коммерческий суд Лондона по его ходатайству дал разрешение заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании.

В Киеве ждут отмены решения апелляционного суда о приостановке принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в Нидерландах и Швейцарии.

"Но это не помешало нам вчера получить приказы суда в Великобритании о заморозке там активов "Газпрома" для их дальнейшего принудительного взыскания. Мы только что уже вручили эти приказы "Газпрому", — написал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

"Рано радоваться"

Независимый эксперт в области энергетики Николай Хренков выразил сомнение в обоснованности решения суда Лондона. При этом он призвал не торопиться верить "Нафтогазу" на слово, что это решение было принято.

Кроме того, в эфире радио Sputnik эксперт отметил, что решения Стокгольмского арбитража могут быть необязательными для британских судов, ведь в Англии действует своя судебная система.

Специалист также напомнил, что апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство "Газпрома" и приостановил исполнение вердикта Стокгольмского арбитража от 28 февраля по контракту на транзит газа.

Таким образом, по словам эксперта, пока не вынесено окончательное решение шведским судом, о заморозке активов "Газпрома" не может быть речи.

"Не в пользу "Нафтогаза"

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш предположила, как может развиваться дело между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Она напомнила, что апелляционный суд приостановил исполнение решения арбитражного суда после того, как "Газпром" заявил о грубом нарушении при рассмотрении дела.

Тогда у "Газпрома" возникло ощущение, что один из арбитров не участвовал в рассмотрении, а само спорное решение было написано не арбитрами, а иным лицом. Это было подтверждено лингвистической экспертизой.

Адвокат отметила, что если нарушение будет доказано, то вердикт суда отменят.

"А уж как новый состав арбитражного суда рассмотрит это дело — это мы увидим. Я лично считаю, что у "Газпрома" очень велики шансы на успех", — рассказала Ярмуш в эфире радио Sputnik.

Как проходит суд

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.

Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.

На прошлой неделе "Газпром" добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа через территорию Украины. Таким образом, Киев лишился оснований для ареста активов "Газпрома" за рубежом.