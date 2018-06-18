Юрист: у "Газпрома" в споре с "Нафтогазом" очень велики шансы на успех

"Нафтогаз Украины" подал представление в апелляционный суд Швеции, который в рамках рассмотрения апелляции "Газпрома" приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.
На прошлой неделе "Газпром" добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа через территорию Украины. Таким образом, Киев лишился оснований для ареста активов "Газпрома" за рубежом.
Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 млрд долларов.
Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.
Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik предположила, как может развиваться дело дальше.
"Апелляционный суд приостановил исполнение решения арбитражного суда после того, как "Газпром" заявил о выявленном грубом нарушении процедуры рассмотрения данного дела. У "Газпрома" возникло ощущение, что один из арбитров не участвовал в рассмотрении, а само спорное решение было написано не арбитрами, а иным лицом, что было установлено лингвистической экспертизой. Этот вопрос будет рассматриваться в апелляционном порядке и если факт подтвердится, то арбитражное решение будет аннулировано и дело будет рассмотрено повторно другими арбитрами. Сейчас, поскольку в апелляционном порядке будет рассматриваться обоснованная жалоба, все действия по исполнению решения арбитража приостановлены, включая действия приставов. И если все это будет доказано, решение будет отменено. А уж как новый состав арбитражного суда рассмотрит это дело – это мы увидим. Я лично считаю, что у "Газпрома" очень велики шансы на успех, что решение может быть принято совершенно иное и ни о каких взысканиях в пользу "Нафтогаза" говорить не придется", – сказала Мария Ярмуш.
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