Юрист: у "Газпрома" в споре с "Нафтогазом" очень велики шансы на успех

"Нафтогаз" оспорил решение апелляционного суда, приостановившего исполнение решения Стокгольмского арбитража по тяжбе украинской компании с "Газпромом". Специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik изложила свое видение ситуации.

"Нафтогаз Украины" подал представление в апелляционный суд Швеции, который в рамках рассмотрения апелляции "Газпрома" приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.

На прошлой неделе "Газпром" добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа через территорию Украины. Таким образом, Киев лишился оснований для ареста активов "Газпрома" за рубежом.

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 млрд долларов. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге, по решению суда, российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд.

Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 млрд долларов.

Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik предположила, как может развиваться дело дальше.

"Апелляционный суд приостановил исполнение решения арбитражного суда после того, как "Газпром" заявил о выявленном грубом нарушении процедуры рассмотрения данного дела. У "Газпрома" возникло ощущение, что один из арбитров не участвовал в рассмотрении, а само спорное решение было написано не арбитрами, а иным лицом, что было установлено лингвистической экспертизой. Этот вопрос будет рассматриваться в апелляционном порядке и если факт подтвердится, то арбитражное решение будет аннулировано и дело будет рассмотрено повторно другими арбитрами. Сейчас, поскольку в апелляционном порядке будет рассматриваться обоснованная жалоба, все действия по исполнению решения арбитража приостановлены, включая действия приставов. И если все это будет доказано, решение будет отменено. А уж как новый состав арбитражного суда рассмотрит это дело – это мы увидим. Я лично считаю, что у "Газпрома" очень велики шансы на успех, что решение может быть принято совершенно иное и ни о каких взысканиях в пользу "Нафтогаза" говорить не придется", – сказала Мария Ярмуш.

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