Эксперт: заявление "Нафтогаза" по активам "Газпрома" вызывает ряд вопросов

"Нафтогаз" заявил, что получил разрешение от суда в Лондоне заморозить активы "Газпрома". Эксперт в области энергетики Николай Хренков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление украинской стороны.

"Нафтогаз Украины" заявил, что получил разрешение Коммерческого суда Лондона на заморозку активов "Газпрома" в стране для обеспечения решения Стокгольмского арбитражного суда.

В Киеве ждут отмены решения апелляционного суда о приостановке принудительного исполнения решения арбитража в Нидерландах и Швейцарии.

"Но это не помешало нам вчера получить приказы суда в Великобритании о заморозке там активов "Газпрома" для их дальнейшего принудительного взыскания. Мы только что уже вручили эти приказы "Газпрому"", – написал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Речь идет о решении Коммерческого суда Лондона, принятом по ходатайству "Нафтогаза", уточняет украинское информагентство УНИАН.

"Газпром" в течение 48 часов после уведомления о решении суда должен предоставить украинской компании список всех своих активов стоимостью более 50 тысяч долларов, расположенных в Англии или Уэльсе, добавили в СМИ.

Кроме того, "Нафтогаз" сообщил, что уже уведомил 17 лондонских банков, работающих с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов компании.

В "Газпроме", в свою очередь, сообщили, что осведомлены о действиях "Нафтогаза" по аресту активов компании в Великобритании в рамках решения арбитража Стокгольма, это происходит вопреки приказу суда Швеции о приостановке исполнения решения.

""Газпром" сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в наш адрес. "Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", – отмечается в сообщении на сайте компании.

Независимый эксперт в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что решение суда Лондона, если оно действительно было принято, является обоснованным.

"Данное сообщение вызывает некоторое удивление. И вообще верить "Нафтогазу" на слово я бы торопиться не стал. Здесь возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, как мы знаем, в Великобритании своя судебная система, которая отличается от "континентальной", которая действует в других странах Европы. В Англии вообще свое англо-саксонское право. И вызывает сомнение, что решения Стокгольмского арбитража являются обязательными для британских судов", – сказал Николай Хренков.

Он напомнил, что ранее апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство "Газпрома" и приостановил исполнение вердикта Стокгольмского арбитража от 28 февраля по контракту на транзит газа. Таким образом, по словам эксперта, пока не вынесено окончательное решение шведским судом, о заморозке активов "Газпрома" не может быть речи.

"Я вполне допускаю, что какой-то суд Великобритании принял самостоятельное решение. Но тут возникает второй вопрос: шведский суд, куда обращался "Газпром", вынес решение о недопущении ареста имущества компании до тех пор, пока не будет вынесено решение по апелляции "Газпрома". А шведский суд пока своего решения не вынес, соответственно, и арестовывать активы "Газпрома" пока запрещено. Поэтому, по меньшей мере, загадочно, почему конкретно этот суд Англии вынес такое решение. То есть, какими соображениями он руководствовался, и действительно ли он вынес именно такое решение, как об этом сообщает "Нафтогаз", неизвестно", – отметил эксперт.

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 млрд долларов. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд.

Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 млрд долларов.

Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.

Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня – об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах. "Газпром", в свою очередь, 14 июня сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.

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