Эрдоган призвал граждан Турции преподать урок Западу на выборах

АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал турецких избирателей преподать урок Западу на выборах 24 июня, проголосовав за его кандидатуру.

"Запад ждет выборов 24 июня. Что они хотят увидеть? Поражения Эрдогана. Вы готовы дать урок Западу? Я верю, что вы этот урок дадите", — заявил турецкий лидер, выступая на многотысячном предвыборном митинге в Стамбуле. Его цитирует газета Hurriyet

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.