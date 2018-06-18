Эрдоган призвал граждан Турции преподать урок Западу на выборах

АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал турецких избирателей преподать урок Западу на выборах 24 июня, проголосовав за его кандидатуру.Hurriyet.
На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.