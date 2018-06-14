Назарбаев рассказал, что Си Цзиньпин назвал его старшим братом

АСТАНА, 14 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал журналистам в китайском Циндао подробности встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Sputnik Казахстан.

По словам казахстанского лидера, глава Китайской Народной Республики назвал его старшим братом.

"У нас с председателем Си Цзиньпином очень доверительные отношения сложились. Он столько приятных слов сказал в адрес Казахстана, меня. Даже в общих переговорах меня старшим братом называл. Каково быть старшим братом руководителя такой страны?", — смеясь, сказал Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев прибыл в Китай 6 июня и пробыл там три дня. На брифинге по итогам визита он поделился, что Си Цзиньпин процитировал 37-ое слово из "Слов назиданий" Абая Кунанбаева. Также Назарбаев отметил, что строго следит за тем, чтобы Казахстан "не набирал долги".

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