Турция заявила о готовности применить С-400

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Анкара готова использовать российские зенитные ракетные комплексы С-400 при необходимости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает газета Hurriyet Daily News.

"Мы не просто закупим С-400 и разместим их на складе. В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы. Что же мы будем с ними делать, если не использовать?" — приводит издание слова турецкого лидера.

Эрдоган также отметил, что на протяжении нескольких лет Анкара запрашивала подобное вооружение у США, однако получала отказ. По словам президента, Турция "устала" от этого.

"Россия отреагировала на наши запросы довольно привлекательным предложением. Они (русские. — Прим. ред.) сказали, что даже пойдут на совместное производство. <…> Они предложили нам довольно хорошие условия предоставления займа", — подчеркнул глава государства.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитным ракетным комплексам С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции. Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.

Америка и другие представители НАТО неоднократно критиковали это решение Турции. Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявлял о том, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в страну американских F-35. Глава подразделения альянса по киберобороне Кристиан Лифландер подчеркивал, что оружие российского производства трудносовместимо с соответствующими системами, состоящими на вооружении стран — членов НАТО.