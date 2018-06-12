Турция заявила о готовности применить С-400

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Анкара готова использовать российские зенитные ракетные комплексы С-400 при необходимости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает газета Hurriyet Daily News.
"Мы не просто закупим С-400 и разместим их на складе. В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы. Что же мы будем с ними делать, если не использовать?" — приводит издание слова турецкого лидера.
Эрдоган также отметил, что на протяжении нескольких лет Анкара запрашивала подобное вооружение у США, однако получала отказ. По словам президента, Турция "устала" от этого.
"Россия отреагировала на наши запросы довольно привлекательным предложением. Они (русские. — Прим. ред.) сказали, что даже пойдут на совместное производство. <…> Они предложили нам довольно хорошие условия предоставления займа", — подчеркнул глава государства.
Америка и другие представители НАТО неоднократно критиковали это решение Турции. Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявлял о том, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в страну американских F-35. Глава подразделения альянса по киберобороне Кристиан Лифландер подчеркивал, что оружие российского производства трудносовместимо с соответствующими системами, состоящими на вооружении стран — членов НАТО.