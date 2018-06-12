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Украина не имеет судебных перспектив против России, заявил сенатор

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июнь 2018 (47)
22:4912.06.2018
(обновлено: 23:05 12.06.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСергей Цеков. Архивное фотоСергей Цеков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Судебные иски Украины против России не имеют перспектив, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Вид на площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
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В поданном в суд ООН меморандуме с обвинениями РФ в финансировании терроризма и расовой дискриминации Киев требует, чтобы Москва выплатила финансовую компенсацию "за ущерб, нанесенный Украине и украинскому народу", говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

"Украинские власти хотят нанести урон России и получить деньги, но ни первое, ни второе у них не получится. В итоге у киевских исков против РФ нет никаких перспектив", — сказал Цеков РИА Новости во вторник.

Он подчеркнул, что именно Украина, в отличие от России, виновна в дискриминации граждан. Об этом свидетельствуют и законодательные акты, принимаемые властями, и в частности, закон об образовании. "Документ нарушает права нацменьшинств проходить обучение на родном языке. Этот закон нарушает и Конституцию страны", — привел пример Цеков.

Флаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Киев назвал поданный в суд ООН меморандум "подарком" на День России
Обвинения в терроризме в адрес России также необоснованны, тем более что "их выдвигает страна, на территории которой фактически поощряются проявления нацизма и фашизма", сказал парламентарий.

"Требование денег от России понятно, поскольку страна находится в плачевном экономическом состоянии, и если не получит очередной транш МВФ, может произойти дефолт", — отметил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что "придет время, когда сами киевские политики предстанут перед судом, где им придется отвечать за преступления против человечности".

Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев утверждает, что Москва якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинские власти обвинили РФ в поддержке терроризма и поставках оружия на Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Киев во вторник передал в суд ООН меморандум с обвинениями РФ в финансировании терроризма и расовой дискриминации.

Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Иск Украины к России будут рассматривать несколько лет, заявили в Киеве
Россия неоднократно опровергала подобные обвинения как со стороны Киева, так и стран Запада, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Представитель России в процессе глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Международного суда ООН, ограничений для функционирования общественных организаций граждан России — крымских татар нет.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>

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