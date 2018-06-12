Украина не имеет судебных перспектив против России, заявил сенатор

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Судебные иски Украины против России не имеют перспектив, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Украинские власти хотят нанести урон России и получить деньги, но ни первое, ни второе у них не получится. В итоге у киевских исков против РФ нет никаких перспектив", — сказал Цеков РИА Новости во вторник.
Он подчеркнул, что именно Украина, в отличие от России, виновна в дискриминации граждан. Об этом свидетельствуют и законодательные акты, принимаемые властями, и в частности, закон об образовании. "Документ нарушает права нацменьшинств проходить обучение на родном языке. Этот закон нарушает и Конституцию страны", — привел пример Цеков.
"Требование денег от России понятно, поскольку страна находится в плачевном экономическом состоянии, и если не получит очередной транш МВФ, может произойти дефолт", — отметил Цеков.
Сенатор подчеркнул, что "придет время, когда сами киевские политики предстанут перед судом, где им придется отвечать за преступления против человечности".
Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев утверждает, что Москва якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинские власти обвинили РФ в поддержке терроризма и поставках оружия на Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Киев во вторник передал в суд ООН меморандум с обвинениями РФ в финансировании терроризма и расовой дискриминации.
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