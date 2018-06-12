На таджикско-афганской границе произошло боестолкновение с наркоторговцами

ДУШАНБЕ, 12 июн _ РИА Новости, Лидия Исамова. Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана в ходе боестолкновения задержал на приграничной с Афганистаном территории Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) активного члена организованной преступной группировки (ОПГ) с 100 килограммами наркотиков, сообщили РИА Новости во вторник центре общественных связей ГКНБ.

"28-летний местный житель, активный член организованной преступной группировки Шухрат Туйбошев был задержан на приграничной территории Шугнанского района. В ходе спецоперации по задержанию контрабандиста сотрудники ГКНБ вступили в боестолкновение с тремя афганскими контрабандистами, сопровождавшими Туйбошева, один из которых был убит, двум другим удалось скрыться на территории соседней страны", — сказал собеседник агентства.

По его словам, при задержании у Тайбошева него было изъято 100 килограмм гашиша, два пистолета марки "Глок" и один пистолет "Беретта" с 175 патронами.

В ходе предварительного расследования Туйбошев дал подробные показания о своих связях с членами и руководителями организованных преступных групп и их причастности к тяжким преступлениям. Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.