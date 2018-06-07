Премьер Японии назвал саммит США-КНДР "историческим"

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал "историческим" саммит США-КНДР, намеченный на 12 июня в Сингапуре.

"Мы видим скорое начало исторических переговоров… надеюсь, что они будут большим успехом", — заявил Абэ на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Я глубоко уважаю исключительное лидерство президента Трампа — он принял данное решение, которого не смогли добиться прежние президенты (США)", — сказал Абэ.

Встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в Сингапуре. Подписания каких-либо документов не ожидается, по словам американского лидера, ее целью будет "запустить процесс" денуклеаризации Северной Кореи.

Ранее главы дипведомств США и Японии пришли к соглашению, что на саммите будет обязательно поднят вопрос об освобождении насильно удерживаемых с 1970-80-х годов японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами. На встрече с Абэ в апреле этого года Трамп пообещал, что сделает все возможное для освобождения японцев.