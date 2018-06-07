Страны НАТО могут увеличить расходы на оборону

БРЮССЕЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Страны-участницы НАТО, как ожидается, увеличат расходы на оборону в этом году на 3,8%, они также обязались инвестировать 20% оборонного бюджета в оборудование, сообщил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"У нас четыре года подряд есть реальное увеличение расходов на оборону. Все союзники прекратили сокращать. Все страны НАТО увеличивают расходы на оборону. Больше союзников тратят 2% ВВП на оборону, и большинство союзников теперь планируют сделать это к 2024 году. По европейским союзникам и Канаде мы ожидаем реального увеличения в этом году на 3,8%", — сообщил Столтенберг.

По его словам, всего с 2014 года европейские союзники и Канада дополнительно потратят 87 миллиардов долларов на оборону.

"Страны НАТО обязались инвестировать 20% своих расходов на оборону в оборудование. В этом году ожидается, что 15 стран НАТО выполнят этот ориентир. И я рассчитываю на большее в ближайшие годы", — добавил генсек альянса.