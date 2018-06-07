Британское генконсульство в Петербурге больше не функционирует

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Британское генеральное консульство в Санкт-Петербурге больше не функционирует. Об этом сообщил посол Великобритании в России Лори Бристоу.

"Несколько дней назад состоялся последний прием в честь дня рождения королевы в Санкт Петербурге. Генеральное консульство представляло Великобританию в течение 26 лет, выстраивая долгосрочные взаимовыгодные отношения", — сказал Бристоу.

По его словам, сейчас непростое время для британо-российского сотрудничества. Дипломат отметил, что после атаки в Солсбери странам пришлось переосмыслить отношения и это привело "к определенным последствиям".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.