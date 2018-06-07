Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос про Донбасс

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российский писатель Захар Прилепин в интервью RT прокомментировал ответ Владимира Путина на его вопрос о Донбассе в ходе прямой линии.

Прилепин обратился к президенту в качестве советника главы ДНР и офицера армии самопровозглашенной республики. Он рассказал о существующих в Донбассе опасениях, что украинские силовики начнут военную операцию во время чемпионата мира по футболу. Писатель попросил президента прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Путин выразил надежду на то, что нападения не произойдет, однако отметил, что в случае подобного развития событий "последствия для украинской государственности будут серьезными".

Прилепин заявил, что в словах Путина он услышал то, что и хотел.

"Первый ключевой момент — что в случае наступления Украина рискует потерять свою государственность. Второй ключевой момент — что народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор и не является избирателем киевской власти, что так или иначе подчеркивает легитимность выборов Донбасса. И третий пункт — Россия делает все для того, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию".

"Те вещи, которые мне важны, они прозвучали", — заключил писатель.