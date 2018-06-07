Путин рассказал, к кому из коллег обращается на "ты"

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, с кем из своих международных коллег общается на "ты", а с кем — на "вы".

"В английском языке, как мы знаем, такого нет, там все "you", там все проще, но во французском, в немецком, в ряде других языков это обращение "вы" и "ты" существует. И со многими моими коллегами у меня сложились такие неформальные личные отношения. И поэтому, скажем, с премьером Японии мы друг к другу обращаемся по именам и на "ты", с канцлером ФРГ, с президентом Франции", — сказал президент в ходе прямой линии.

При этом он отметил, что с некоторыми зарубежными коллегами подчеркнуто общается на "вы" — к примеру, с президентом Чехии, поскольку тот старше Путина.

"Я думаю, что поступаю правильно, обращаясь к нему на "вы". Со многими, почти со всеми, (общаюсь. — Прим. ред.) по именам. Это, на мой взгляд, чрезвычайно важно, потому что на таком уровне, на котором мы работаем, это взаимное уважение — оно должно сохраняться при любых обстоятельствах, это очень хороший инструмент для решения более серьезных межгосударственных вопросов", — заключил глава государства.

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