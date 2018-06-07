Путин назвал инсценировку с Бабченко контрпродуктивной

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с российским журналистом Аркадием Бабченко на Украине, заявил, что любая инсценировка контрпродуктивна, особенно если это выносится на международный уровень.
Наряду с этим президент РФ подчеркнул, что "все мы должны думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистов и журналистской деятельности".
Необходимо освободить журналистов от того, чтобы они чувствовали на себе какое бы то ни было давление, и обеспечить безусловное право журналистов на свою профессиональную деятельность, обеспечить доступ граждан к свободной информации и к обмену этой информацией, добавил он.