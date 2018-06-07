Путин назвал инсценировку с Бабченко контрпродуктивной

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций.

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с российским журналистом Аркадием Бабченко на Украине, заявил, что любая инсценировка контрпродуктивна, особенно если это выносится на международный уровень.

"Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была вызвана. Тем более, если это выносится на международную арену", — заявил Путин журналистам в четверг после прямой линии, отвечая на вопрос о том, как он отнесся к инсценировке убийства Бабченко на Украине.

Наряду с этим президент РФ подчеркнул, что "все мы должны думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистов и журналистской деятельности".

Необходимо освободить журналистов от того, чтобы они чувствовали на себе какое бы то ни было давление, и обеспечить безусловное право журналистов на свою профессиональную деятельность, обеспечить доступ граждан к свободной информации и к обмену этой информацией, добавил он.