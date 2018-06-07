Столтенберг объяснил повышение готовности НАТО

БРЮССЕЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Реализация НАТО программ повышения оперативной готовности сил и создание новых командований не означает, что НАТО кого-то боится, но необходимо адаптироваться к изменяющейся обстановке и новым вызовам, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО не боится, но альянсу нужно приспосабливаться к новым вызовам, чтобы оставаться успешным альянсом, быть способным ответить на изменяющуюся обстановку в мире", — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, кого боится НАТО, реализуя различные программы военной подготовки.

Среди примеров меняющейся обстановки он, в частности, упомянул РФ, которая ведет себя "все более уверенно", нестабильность и насилие на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на границах альянса, киберугрозы, а также угрозы распространения оружия массового поражения.

В четверг в Брюсселе проходит совещание министров обороны стран альянса, на котором будут рассмотрены вопросы увеличения командной структуры альянса и планы по созданию двух новых командований — в Норфолке в США и в Ульме в Германии.

Также будет рассмотрен план повышения оперативной готовности, предусматривающий, что к 2020 году страны НАТО должны иметь в готовности в течение 30 дней 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.