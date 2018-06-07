Путин надеется добиться от Украины освобождения Вышинского

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что удастся добиться освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.
Дело Вышинского
Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.
Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину. Он также заявил, что намерен отказаться от украинского гражданства.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>