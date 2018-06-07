Арест Вышинского беспрецедентен и недопустим, заявил Путин

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. 29 мая 2018

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. 29 мая 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский арестован в этой стране за профессиональную деятельность, это беспрецедентно и недопустимо, заявил во время прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, нашего журналиста — Вышинский, да? Его задержали и арестовали сейчас на Украине за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции, вот это абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций", — сказал Путин.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс "РИА Новости Украина" юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

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