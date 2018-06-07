Прилепин спросил Путина о наступлении ВСУ в Донбассе во время ЧМ-2018

"Я советник главы ДНР и офицер армии ДНР. У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия, наступательные. Как вы прокомментируете эту ситуацию?" — спросил Прилепин, обратившись в главе государства.
Президент ответил, что в случае нападения "последствия для украинской государственности будут серьезными", однако выразил надежду, что подобных провокаций все же не будет.
Путин также отметил, что киевские власти не могут разрешить конфликт на Донбассе, а ситуация вокруг ДНР и ЛНР только усугубляется. Обострение конфликта российский лидер связал с предстоящими выборами на Украине.
"Мне иногда кажется, что Украина, вступая сейчас в новый внутриполитический цикл, в том числе и по выборам в Раду, и по выборам президента, — ситуация в этой связи усугубляется", — сказал он.
Президент подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать самопровозглашенные республики, а единственным путем урегулирования конфликта остаются минские соглашения.
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