Прилепин спросил Путина о наступлении ВСУ в Донбассе во время ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

© РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Власти Украины не способны решить проблему Донбасса, заявил Путин Российский писатель Захар Прилепин обратился к Владимиру Путину в ходе прямой линии в качестве советника главы Донецкой народной республики (ДНР) и поделился своими опасениями о ситуации в Украине.

"Я советник главы ДНР и офицер армии ДНР. У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия, наступательные. Как вы прокомментируете эту ситуацию?" — спросил Прилепин, обратившись в главе государства.

Президент ответил, что в случае нападения "последствия для украинской государственности будут серьезными", однако выразил надежду, что подобных провокаций все же не будет.

Путин также отметил, что киевские власти не могут разрешить конфликт на Донбассе, а ситуация вокруг ДНР и ЛНР только усугубляется. Обострение конфликта российский лидер связал с предстоящими выборами на Украине.

"Мне иногда кажется, что Украина, вступая сейчас в новый внутриполитический цикл, в том числе и по выборам в Раду, и по выборам президента, — ситуация в этой связи усугубляется", — сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать самопровозглашенные республики, а единственным путем урегулирования конфликта остаются минские соглашения.

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