Россия сделает все для урегулирования проблемы Донбасса, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия сделает все для урегулирования проблемы Донбасса в рамках минских договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы она была разрешена в рамках минского процесса и минских договоренностей", — прокомментировал ситуацию на Донбассе Путин в ходе прямой линии в четверг.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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