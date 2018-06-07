Путин назвал преследование российского бизнеса большой ошибкой Запада

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг назвал преследование российского бизнеса за рубежом большой ошибкой Запада — это подрывает доверие к экономической политике ведущих стран и доллару.

"Их (бизнесменов — ред.) только там преследуют и создают условия, невозможные для работы. Это тоже большая ошибка тех, кто это делает на Западе: ведь все эти ограничения, все эти преследования нашего бизнеса, они в конечном итоге к чему приведут?", — сказал Путин.

Сложности, по словам президента, в частности, в использовании долларов при расчетах, подрывают доверие как российского, так и международного бизнеса. "Все же смотрят на то, что происходит. (Ограничения) подрывают доверие к экономической политике ведущих экономических стран мира", — отметил Путин.

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