Путин хочет, чтобы России дали доступ к расследованию "дела Скрипалей"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия хотела бы получить доступ к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, а также принять участие в расследовании дела об их отравлении, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства ответил на вопрос студентки Анастасии Федосовой, какое значение эта ситуация имеет для России и планирует ли государство отвечать на обвинения со стороны Великобритании.

"Если, как утверждает Британия, против этих людей было применено боевое отравляющее вещество, то эти люди погибли бы в течение нескольких минут или секунд на месте. Этого, слава богу, не произошло. Значит, мы имеем дело с чем-то другим, а не с боевым отравляющим веществом. Нам бы очень хотелось, чтобы нам дали возможность, во-первых, доступа к нашим гражданам, к Юлии в данном случае, и дали бы возможность полноценно принять участие в расследовании. До того, как это произойдет, нам трудно что-либо комментировать", — сказал Путин.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Примечательно, что в заявлениях Скотланд-Ярда ни разу ни слова не говорилось о России. Более того, полиция указывает, что ведет дело по многим линиям, и не может их обсуждать.

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