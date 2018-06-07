В Европе уже публично говорят о необходимости отмены санкций, заявил Путин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Европе уже публично говорят о необходимости отмены санкций против России, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Ведь дело не только в наших разговорах с глазу на глаз. Это значительная часть самого переговорного процесса и с лидерами Франции, Федеративной республики Германии, сейчас я был в Австрии — с австрийскими нашими друзьями, с представителями многих других европейских стран, я уже не говорю про Азию. Они говорят не только это на ухо, они публично уже говорят", — сказал Путин в четверг, отвечая на вопрос, говорят ли представители европейских стран о том, что пора выходить из санкций против России.

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