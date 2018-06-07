Путин призвал выработать адекватные схемы европейской безопасности

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о вероятности возникновения третьей мировой войны, призвал международные страны сесть за стол переговоров и выработать схемы европейской безопасности, адекватные реалиям сегодняшнего дня.

"Надо найти современные, отвечающие реалиям сегодняшнего дня формы нашего взаимодействия. Пора уже сесть за стол переговоров и не только подумать, но и выработать современные, адекватные сегодняшнему дню схемы международной европейской безопасности", — сообщил он.

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