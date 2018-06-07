Путин назвал обвинения в адрес России фактором сдерживания

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что бесконечные обвинения в адрес России носят сдерживающий характер развития страны, отметив, что это ошибочная политика.

"Неоднократно уже высказывался на этот счет, могу только повторить. Это такой, видите ли, способ сдерживания России. Так же, как и пресловутые санкции, потому что они, вот эти бесконечные обвинения, они как бы создают базу для применения мер, сдерживающих, как думают те, кто прибегают к таким средствам работы с Россией — сдерживания развития России", — сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы россиян об обвинениях Запада в адрес России.

Президент России отметил, что это происходит оттого, что в РФ видят конкурента.

"Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом. Мне представляется, что это очень ошибочная политика, потому что нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным. Причем для подавляющего большинства участников международного общения. И понимание этого все-таки приходит к нашим партнерам. Ну, вы же видите, что во многих странах происходит. Там же на политическом уровне все говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения. Да, каждая страна имеет свои собственные интересы, но они не должны решаться с помощью эгоистических методов политики, в том числе в сфере экономики. Понимание это приходит ко многим нашим партнерам. Надеюсь, что этот процесс будет набирать обороты", — отметил Путин.

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