Путин назвал обвинения в адрес России фактором сдерживания

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что бесконечные обвинения в адрес России носят сдерживающий характер развития страны, отметив, что это ошибочная политика.
Президент России отметил, что это происходит оттого, что в РФ видят конкурента.
"Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом. Мне представляется, что это очень ошибочная политика, потому что нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным. Причем для подавляющего большинства участников международного общения. И понимание этого все-таки приходит к нашим партнерам. Ну, вы же видите, что во многих странах происходит. Там же на политическом уровне все говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения. Да, каждая страна имеет свои собственные интересы, но они не должны решаться с помощью эгоистических методов политики, в том числе в сфере экономики. Понимание это приходит ко многим нашим партнерам. Надеюсь, что этот процесс будет набирать обороты", — отметил Путин.
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