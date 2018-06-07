В ЛНР шесть человек пострадали при обстреле маршрутки

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В подконтрольном ЛНР населенном пункте Голубовское под обстрел попал маршрутный автобус, сообщил представитель самопровозглашенной республики в СЦКК.
45.8%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
50.4%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Обстрел начался в 10:30 и велся из миномета калибра 82 миллиметра. Всего было выпущено пять снарядов.
Накануне Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отметила ухудшение ситуации с безопасностью на линии соприкосновения в Донбассе.
Конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года, когда Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По последним данным ООН, жертвами противостояния стали более десяти тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы. Приняты три документа, регламентирующих шаги по деэскалации в регионе. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.