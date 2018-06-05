Миссия ОБСЕ отмечает ухудшение ситуации в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает ухудшение ситуации с безопасностью на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил в четверг журналистам первый замглавы миссии Александр Хуг.

"Ситуация с безопасностью ухудшилась в мае этого года, и она остается по-прежнему крайне непредсказуемой сейчас в начале июня… С 28 мая и до сегодня показатель количества нарушений режима прекращения огня менялся от 400 за сутки до более чем 1,7 тысячи. Это крайне беспокоящий показатель, потому что последнее время количество нарушений еще не опускалось ниже трехзначных цифр", — сказал Хуг.

Он отметил, что за минувшую неделю миссия зафиксировала около 133 случаев применения тяжелого вооружения.