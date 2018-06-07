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Путин рассчитывает, что сборная Россия "выстрелит" на ЧМ по футболу
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Экс-генсек НАТО заявил о способности России "занять" Украину за пару дней

11:5807.06.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчения украинских военных. Архивное фотоУчения украинских военных. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В случае военного конфликта российские войска могли бы занять территорию Украины за несколько дней. Такое мнение выразил бывший генсек НАТО, внештатный советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен. Однако, по его словам, следует избегать открытого вооруженного конфликта в Европе.

Экс-президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Об этом бывший генсек говорил в интервью Die Welt.

"Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию", — сказал Расмуссен.

По его словам, страны НАТО определенно подготовлены к "массированной атаке российских танков", но наилучшим способом поддержания мира является сдерживание потенциального противника.

При этом бывший генсек подчеркнул, что Россия может присоединиться к альянсу в любое время — при условии, что будет соответствовать необходимым критериям.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Однако до сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы, и, честно говоря, я не думаю, что что-либо изменится в ближайшем будущем", — добавил он.

В Североатлантическом альянсе постоянно заявляют о необходимости сдерживания Москвы и при этом — о желании диалога с ней. Так, по словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, НАТО "никогда не откажется от попыток улучшить отношения с Россией".

"Но когда мы видим, что произошло на американских выборах и некоторых европейских выборах, когда мы видим другие аспекты изменения Россией границ Европы путем применения силы оружия, то НАТО вынуждена отвечать", — добавил он.

"Запад настроен на вражду"

Слова Расмуссена прокомментировал политический аналитик, публицист Владислав Гулевич. По его мнению, цель подобных высказываний – постоянно поддерживать недоверчивое и враждебное отношение к России. 

Американский военный во время учений Атлантическая решимость в Жагани, Польша
© AFP 2018 / Natalia Dobryszycka
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"Запад настроен на вражду с Россией, но Западу не нужна масштабная война. Противостояние ведущих мировых держав в ближайшее время будет представлять собой череду региональных конфликтов. Поэтому Западу важно разжигать региональные противоречия, конфликты, чтобы они оттягивались на себя ресурсы Российской Федерации, не позволяли ей выступать интеграционным центром в евразийском пространстве", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik

Что касается отношений с Североатлантическим альянсом, то, по мнению Гуревича, в ближайшее время они кардинально не изменятся.

Слова же Расмуссена о том, что Россия может в любое время присоединиться к НАТО, можно расценивать как намек украинскому руководству, полагает аналитик. "Что ему нужно действовать четко в тех рамках, которые определены Западом, и не переходить эти границы в порывах популистского "патриотизма", – считает он. 

"Демонизация России"

Известный военный эксперт, член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко расценил слова Расмуссена как провокацию, направленную на демонизацию России и представление ее в роли агрессора.

Логотип НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Россия не планировала и не планирует какие-либо боевые действия против Украины, а тем более проводить их в реальности", — сказал он.

Комментируя состояние украинской армии, эксперт отметил, что не отвечает современным требованиям.

"Это армия советских времен, укомплектованная оружием тридцатилетней давности. Отдельные поставки летальных вооружений США, в том числе противотанковых комплексов Javelin кардинально ситуацию не меняет", — подчеркнул Коротченко.

"Не переходить красную черту"

Заявления о "российской угрозе" постоянно звучат из уст западных политиков, чаще всего из Польши и прибалтийских стран. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать ни на одну из стран НАТО. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото
© AFP 2018 / John Thys
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Президент Владимир Путин также не раз заявлял о том, что Россия вынуждена реагировать на расширение НАТО и приближение к российским границам. При этом он призвал западные страны не заходить в отношениях с Россией за "красную черту".

"Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам", — сказал он на одной из встреч в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава государства отметил, что страны Запада обвиняют Россию "во всех смертных грехах", и это наносит ущерб международным отношениям. А нарушение правил и отсутствие доверия, по его мнению, чреваты системным кризисом, с которым мир еще не сталкивался.

"Мир, конечно, меняется. Нам вместе нужно разработать и внедрить легитимный механизм, в рамках которого мировое сообщество сумеет избавиться от устаревших, порой неэффективных, архаичных норм, сохранить при этом все лучшее и создать новые инструменты, отвечающие требованиям времени", — заявил Путин.
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