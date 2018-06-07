Аналитик: заявление Расмуссена – намек украинскому руководству

Война РФ с Украиной продлилась бы несколько дней, считает бывший генсек НАТО. Западу выгодно разжигать локальные противоречия, полагает политический аналитик Владислав Гулевич. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

В случае военного столкновения России и Украины, последняя была бы побеждена за несколько дней, заявил в интервью Die Welt бывший генсек НАТО, внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.

"Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию", – сказал Расмуссен.

Страны НАТО, по его словам, определенно подготовлены к "массированной атаке российских танков", но лучшим способом поддержания мира является сдерживание потенциального противника.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik высказал мнение, что цель подобных высказываний – постоянно поддерживать на определенном уровне недоверчивое и враждебное отношение к России.

"Запад настроен на вражду с Россией, но Западу не нужна масштабная война. Противостояние ведущих мировых держав в ближайшее время будет представлять собой череду региональных конфликтов. Поэтому Западу важно разжигать региональные противоречия, конфликты, чтобы они оттягивались на себя ресурсы Российской Федерации, не позволяли ей выступать интеграционным центром в евразийском пространстве", – сказал Владислав Гулевич.

Расмуссен заявил, что Россия может присоединиться к альянсу в любое время при условии, что будет соответствовать необходимым критериям.

"Однако до сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы, и, честно говоря, я не думаю, что что-либо изменится в ближайшем будущем", – добавил Расмуссен.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен изолировать Россию. "НАТО придерживается двойного подхода к РФ, сочетающего сдерживание и политический диалог", – отметил он.

Владислав Гулевич полагает, что в ближайшее время отношения России и альянса не изменятся.

"Я не думаю, что в отношениях России и НАТО что-то кардинально изменится. К более решительным антироссийским мерам альянс, конечно же, может перейти и будет это делать, конечно, в том числе и руками Украины. Но подобные заявления (как у Расмуссена, – ред.) можно также расценивать как намек украинскому руководству, что ему нужно действовать четко в тех рамках, которые определены Западом, и не переходить эти границы в порывах популистского "патриотизма"", – считает Владислав Гулевич.

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