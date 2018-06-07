Россиянам хотят дать еще один выходной

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации. Об этом заявил председатель Комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
"Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: "хочу — не хочу", "пойду — не пойду", — подчеркнул Рязанский в интервью "Российской газете".
Он добавил, что эта проблема в наибольшей степени касается лиц старшего возраста, которые продолжают работать, а также сотрудников вредных производств. Предполагается, что получив возможность взять отгул с сохранением заработной платы, россияне смогут пройти всесторонний осмотр и провериться на наличие серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкология.
Всеобщая диспансеризация была введена в России в 2013 году. На бесплатный осмотр имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.