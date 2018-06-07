Россиянам хотят дать еще один выходной

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации. Об этом заявил председатель Комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор рассказал, что соответствующий законопроект "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации" находится на рассмотрении в Госдуме. В соответствии с документом, работники смогут получать дополнительный выходной не чаще, чем раз в три года.

"Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: "хочу — не хочу", "пойду — не пойду", — подчеркнул Рязанский в интервью "Российской газете".

Он добавил, что эта проблема в наибольшей степени касается лиц старшего возраста, которые продолжают работать, а также сотрудников вредных производств. Предполагается, что получив возможность взять отгул с сохранением заработной платы, россияне смогут пройти всесторонний осмотр и провериться на наличие серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкология.

Всеобщая диспансеризация была введена в России в 2013 году. На бесплатный осмотр имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.