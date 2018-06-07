Помпео и Джонсон обсудили гуманитарную ситуацию в Йемене и борьбу с ИГ*

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном гуманитарную ситуацию в Йемене, а также совместную борьбу с террористической организацией "Исламское государство"*, заявила в четверг журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Помпео говорил с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном сегодня. Они обсудили ряд глобальных вопросов, в том числе нашу совместную борьбу с ИГ*, а также гуманитарную ситуацию в Йемене", — сказала она.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно обстреливают саудовскую территорию.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает запрос Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) об оказании военной помощи в освобождении йеменского порта Ходейды от хуситов.

Издание отмечает, что прямая военная поддержка США нужна ОАЭ, чтобы освободить от мятежников главный порт Йемена и начать поставки туда гуманитарной помощи.

По словам американских официальных лиц, которые сообщили газете эту информацию, отсутствие подвижек в вопросе освобождения порта может иметь "катастрофические последствия для страны": от поставок через него зависят жизни 29 миллионов человек.

По данным газеты, Помпео уже попросил провести быструю оценку просьбы ОАЭ о помощи. Речь может идти, например, о поддержке беспилотниками США арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Между тем, МИД Франции 4 июня сообщил о том, что Франция и Саудовская Аравия договорились о подготовке гуманитарной конференции по Йемену 27 июня.

*Террористическая организация, запрещенная в России.