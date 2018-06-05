В Польше заявили, что нашли следы взрывчатки на обломках Ту-154 Качиньского

ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский, объявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках самолета, сообщает агентство PAP.

Утверждается, что компоненты взрывчатых веществ также нашли на теле одной из жертв. В то же время исследования не показали наличие подобных соединений в почве на месте авиакатастрофы.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич, который сейчас возглавляет комиссию, неоднократно заявлял, что причиной авиакатастрофы могли стать взрывы на борту. В октябре прошлого года эксперты не подтвердили его предположения, отметив лишь, что один из регистраторов полета зафиксировал "воздействие на самолет очень большой энергии".

В то же время некоторые польские политики утверждали, что Москва якобы была заинтересована в авиакатастрофе.

Владимир Путин со своей стороны назвал чушью и блефом заявления о возможной причастности России к крушению самолета Леха Качиньского. Российский лидер предложил Варшаве "искать у себя" тех, кто мог подложить взрывчатку. При этом он напомнил о выводах специально созданной комиссии, которая заключила, что взрывов на борту самолета Качиньского не было.

Катастрофа под Смоленском

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому причиной трагедии стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с докладами МАК и комиссии Миллера и приняли решение возобновить расследование.