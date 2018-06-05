В Польше заявили, что нашли следы взрывчатки на обломках Ту-154 Качиньского

ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский, объявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках самолета, сообщает агентство PAP.
Министр обороны Польши Антони Мачеревич, который сейчас возглавляет комиссию, неоднократно заявлял, что причиной авиакатастрофы могли стать взрывы на борту. В октябре прошлого года эксперты не подтвердили его предположения, отметив лишь, что один из регистраторов полета зафиксировал "воздействие на самолет очень большой энергии".
В то же время некоторые польские политики утверждали, что Москва якобы была заинтересована в авиакатастрофе.
Владимир Путин со своей стороны назвал чушью и блефом заявления о возможной причастности России к крушению самолета Леха Качиньского. Российский лидер предложил Варшаве "искать у себя" тех, кто мог подложить взрывчатку. При этом он напомнил о выводах специально созданной комиссии, которая заключила, что взрывов на борту самолета Качиньского не было.
Катастрофа под Смоленском
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек. Все они погибли.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому причиной трагедии стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с докладами МАК и комиссии Миллера и приняли решение возобновить расследование.