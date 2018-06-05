В Казахстане хотят перестать бесплатно лечить гепатит, диабет и ДЦП

АСТАНА, 5 июн – РИА Новости. Проект приказа министра здравоохранения Казахстана предполагает сокращение списка социально значимых заболеваний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, сообщает информагентство Sputnik Казахстан.

Публичное обсуждение документа завершается 6 июня 2018 года. В новой редакции закона предлагается оставить в списке туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования (онкология), психические расстройства и расстройства поведения.

Исключить из списка хотят хронические вирусные гепатиты, сахарный диабет, детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда, ревматизм, орфанные (редкие) заболевания и болезни нервной системы.

В рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования, а также с целью оказания медицинских услуг в 2017 году министерством здравоохранения был утвержден перечень социально значимых заболеваний. Согласно этому нормативному акту, все граждане республики вне зависимости от наличия медицинского страхования будут получать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по заболеваниям.

В список 2017 года вошли туберкулез, ВИЧ, вирусный гепатит В, С, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, детский церебральный паралич (ДЦП), инфаркт миокарда (первые шесть месяцев), ревматизм, системные поражения соединительной ткани, наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, орфанные заболевания.

По данным за 2016 год в Казахстане проживает более 508 тысяч лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями. Около 300 тысяч из них являются диабетиками.

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