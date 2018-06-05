В Казахстане хотят перестать бесплатно лечить гепатит, диабет и ДЦП

АСТАНА, 5 июн – РИА Новости. Проект приказа министра здравоохранения Казахстана предполагает сокращение списка социально значимых заболеваний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, сообщает информагентство Sputnik Казахстан.
Исключить из списка хотят хронические вирусные гепатиты, сахарный диабет, детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда, ревматизм, орфанные (редкие) заболевания и болезни нервной системы.
В рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования, а также с целью оказания медицинских услуг в 2017 году министерством здравоохранения был утвержден перечень социально значимых заболеваний. Согласно этому нормативному акту, все граждане республики вне зависимости от наличия медицинского страхования будут получать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по заболеваниям.
В список 2017 года вошли туберкулез, ВИЧ, вирусный гепатит В, С, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, детский церебральный паралич (ДЦП), инфаркт миокарда (первые шесть месяцев), ревматизм, системные поражения соединительной ткани, наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, орфанные заболевания.
По данным за 2016 год в Казахстане проживает более 508 тысяч лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями. Около 300 тысяч из них являются диабетиками.
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